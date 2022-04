DELFI VIDEO | Gert Kullamäe: meil on värskusega probleeme, veerandfinaalid tulevad tänavu tulised

„Oli üles-alla mäng. Nii ta on. Väga võrdne tšempionaat on sel aastal. Iga mäng käib võrdne andmine,” sõnas kohtumise järel Pärnu abitreener Gert Kullamäe, kes tunnistas, et Eesti-Läti liiga finaalturniiri järel on meeskonnal natuke värskusest puudu. „Mõned mehed on praegu aurude peal. Meil on natuke värskusega probleeme. Peame värskust ja energiat leidma. See on võtmesõna.”