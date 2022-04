Flora oli Pärnu värava lahti muukimisega hädas, aga sai kohustusliku võidu

Villota tõdes, et parema õnne korral oleks võinud täna Floralt punkte röövida: "Olen meeskonna üle uhke. Andsime oma parima. Hea õnne korral oleks võinud penalti ka meile tulla, aga seekord läks nii. Tahtsime end Eesti parima tiimi vastu tõestada ja arvan, et häbisse me ei jäänud."

Villota sõnul uskus Pärnu veel ka poolajapausil, et kõik on võimalik. "1:0 on, nagu öeldakse, libe seis. Timmisime paari asja. Treener näitas meile tahvli peal, kuidas paremini seista ja sisendas meile, et küll need võimalused tulevad. Tulid ka. [Kevin] Kauberil oli üks hea löök. Parema õnne korral oleks võinud midagi kätte saada. Lõpuks olime juba väsinud. Päris raske tööpäev oli. Ega ei peagi lihtne olema," lisas ta.