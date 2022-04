ManCity ukrainlasest mängumees endistele klubikaaslastele: sõjakoledustest vaikimine teeb teist kaassüüdlased

Zintšenko liitus ManCity’ga 2016. aastal, enne seda pallis ta Venemaa tiimi Ufa ridades. Nüüd tunneb Zintšenko, et tema kunagised klubikaaslased on teda alt vedanud, kuna nad ei ole avalikult hukka mõistnud Venemaa rünnakut Ukraina vastu.

„Mul on seal (Ufas) sõpru. Neid sõpru on vähe, kuid nüüdseks ei ole mul seal sisuliselt enam ühtegi sõpra,” rääkis Zintšenko Suurbritannia väljaandele The Guardian.

„Olen väga pettunud. Venemaa invasiooni järel helistasid mulle paljud endised klubikaaslased ning tõdesid, et neil on kahju. Samas nad lisasid, et nad ei saa midagi teha,” rääkis ukrainlane, kes ei olnud sellise seisukohaga rahul. „Loomulikult saavad nad midagi teha. Kui praeguses olukorras aga vaikida, siis see tähendab, et oled sõjakuritegudes kaassüüdlane.”

„Võib olla nad kardavad, kuna nad näevad, et sõja vastu protesteerivad inimesed pannakse Venemaal vangi,” lisas Zintšenko. „Samas kui nad (Venemaa jalgpallurid) teeksid kõik korraga sotsiaalmeediasse postituse, mis mõistavad sõja ja Venemaa rünnaku hukka, siis ilmselgelt ei pandaks neid kõiki korraga vangi.”

Zintšenko on pärit Kiievi lähistel asuvast Radomõšli linnakesest ning ta kirjeldas lugusid, ms temani on jõudnud. „Venemaa sõdurid peitsid end mitmel pool metsas ning jahtisid tsiviilisikute autosid, et seal sees olevad inimesed tappa ning nende vara endale võtta.”