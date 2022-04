Esapekka Lappi kiitis Toyotat: auto tundus testisõidul väga hea

"Rootsi ralli oli suurepärane hooaja algus (soomlane sai 3. koha - toim.). Loodan, et saan sellelt võistluselt enesekindlust kaasa võtta, kuid nendes tingimustes tundsin end hästi ja olin enesekindel. Horvaatia on seevastu minu jaoks täiesti uus ralli," ütles Lappi, vahendab Rallit.fi.

Lappi sõnul meenutavad Horvaatia ralli kiiruskatsed natuke kodumaist WRC etappi. "Teed olid veidi Soome ralli tüüpi, kus on palju ülesõite ja künkaid. Asfaldirallile pole see päris tüüpiline, aga lõbus siiski," ütles soomlane ja lisas: "Horvaatias on teedel ka palju mustust. Selliste lõikude peal on mul veel piisavalt õppimist. Tahan seal teha hea ja puhta võistluse. Olen kindel, et saame sellega hakkama."