Kohalikud elanikud võitlevad kohtus kolme nädala pärast toimuva Miami F1 etapi vastu

Miami Gardensi linna elanikud on F1 etapi vastu võidelnud juba 2020. aasta sügisest. Esmalt andis seltskond kohalikke inimesi sisse kohtuhagi, milles väideti, et vormelivõistlusele loa andmisega on inimesi rassistlikult diskrimineeritud, sest rohkem kui 70% Miami Gardensi elanikest on mustanahalised.