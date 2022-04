Rahvusvaheline suusaliit tegi naiste osas ajaloolise otsuse

"See lõppes sellega, et hääletusel jäi seis 14:0, nii et see oli üsna selge sõnum. See on suur päev kõigile, kes daamide konkurentsis hüppavad, aga ka soolise võrdõiguslikkuse jaoks. See on lihtsalt väga oluline verstapost," ütleb Lundby NRK-le.