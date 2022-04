Skandaalne Rootsi sportlane saab lauskriitikat: ka tema kätel on veri

Kadõrovit on muu hulgas nimetatud ka Vladimir Putini "verekoeraks". Aastate jooksul on Tšetšeenia liidrit korduvalt süüdistatud inimõiguste rikkumistes. Reutersi andmetel osalesid tšetšeeni sõdurid hiljuti Ukrainas Butšas ka tsiviilisikute hukkamises.

"Nad [UFC] peavad mõistma, et kui Tšimajev niimoodi uhkustab, teeb see temast etturi, kelle kätel on veri. See on nõrk tegutsemine," rääkis Blachowicz.