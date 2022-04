F1 maailmas paariaks muutunud Mazepin keerutas end CNN-i otse-eetris genotsiidi küsimusest osavalt kõrvale

Mazepin andis eile CNN-i otse-eetris intervjuu Richard Questile, kes küsitles venelast ajendatuna Mazepinite varade külmutamise uudisest. Nimelt on Itaalia politsei viimasel ajal konfiskeerinud Mazepinite villasid ja jahte kokku 900 miljoni euro väärtuses.

"Sinu varad on Itaalia politsei poolt külmutatud. Kuidas see sind mõjutab?" küsis Quest.

Mazepin: "Mis sinu küsimust puudutab, siis ma olen aus... Ma ei nuta sellepärast. Suures pildis pole see tähtis. Muidugi peame me mingil hetkel oma võimalusi sanktsioonide ja villa osas hindama, aga see on tulevik."

Mazepin tegi intervjuus mitu torget ka oma endise tööandja Haasi pihta, kes keeldub Dmitri Mazepini firmale Uralkalile tagasi maksmast 12 miljonit eurot sponsorraha.