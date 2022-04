Venelasest olümpiavõitja võttis Putini vastu sõna: paljud Venemaa sportlased ei saa isegi aru, mis toimub

"Olin uhke, et võistlesin Venemaa lipu all," ütles 33-aastane Lesun BBC-le antud intervjuus. "Minu vanaema on venelane, mul on Venemaal palju sugulasi."

"Venemaa oli mulle alati olnud südamelähedane, midagi tugevat, suurt. Ja ma ei räägi poliitikast ega armeest, ma räägin inimestest, looduslikust ilust. Tundsin alati sellega sidet."

Lesun on võitnud Venemaa lipu all 14 MM-medalit, millest neli on kuldsed, ja 2016. aasta Rio olümpiakulla. Tänavu veebruari lõpus tegi ta aga otsuse, et ei esinda enam kunagi Venemaad.

"Mida ma tundsin [sõja puhkedes]? Kas ma võin selles intervjuus ropendada? Öelda, et olin šokeeritud, tähendab mitte midagi öelda. Sain aru, et maailm ei ole enam kunagi endine," lausus Lesun.

Lesun on üks väheseid Venemaa sportlasi, kes on Ukraina sõja vastu avalikult sõna võtnud. Sellise avalduse tegemine on riskantne ja sellel võivad olla tõsised tagajärjed, sest uus kriminaalseadus keelab kirjeldada seda, mida Venemaa valitsus nimetab "sõjaliseks erioperatsiooniks", Ukraina sõjaks või sissetungiks.

"Sportlased on Venemaal nagu tööriistad. Propaganda tööriistad. Aga keegi ei mõtle sellele, milline mõju võib nende tegudel olla teiste eludele. Keegi ei arva, et nende teguviis põhjustab poiste ja tüdrukute, meeste ja naiste ning eakate surma. Paljud Venemaa sportlased ei saa isegi aru, mis toimub," rõhutas Lesun.

Viievõistleja tunnistab, et tal pole plaani B ning ta tegi otsuse impulsiivselt. Tema sportlaskarjäär on ilmselt lõppenud, sest ükski teine riik pole teda oma lipu alla kutsunud.