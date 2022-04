Ukraina tippjalgpallur: minu sõprade ring Venemaal on kahanenud peaaegu olematuks

"Mul on seal [Venemaal] väike sõprusringkond, aga nüüdseks on see kahanenud peaaegu olematuks. Ma olen nii pettunud. Poisid, keda ma tean, helistasid mulle kohe sissetungi alguses ja kirjutasid: "Mul on väga kahju, aga me ei saa midagi teha." Muidugi te saate teha. Kui te vaikite, tähendab see, et toetate Ukrainas toimuvat ja ma ei saa aru, miks," rääkis Zinchenko Ukraina portaalile Sport.