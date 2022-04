Venemaalt lahkunud Soome treener: mul oleks selles riigis raske tööle pühenduda

Kuna Salavat Julajevi juhtkond jäi Soome treeneri tööga rahule, pakuti talle hooaja järel lepingu pikendamise võimalust. Lämsä tunnistas Iltalehtile, et ei saanud Ukraina sõja tõttu Venemaal tööd jätkata.

"Klubil oli tugev tahe jätkata. Aga kui ma mõtlen suures pildis sellele, kuidas maailmas läheb, siis on mul üsna raske selles riigis tööle pühenduda," ütles Lämsä.

"Tahtsin selle hooaja lõpuni teha. Kui hooaeg läbi sai ja lepingu pikendamist küsima hakati, tuli loomulikult mõelda tervikpildile ja sellele, milline on olukord maailmas. Tegin otsuse, et parem on sellest liigast eemale jääda ja midagi muud vaadata," lisas soomlane, kes viis Salavat Julajevi play-offi teise ringi ehk konverentsi poolfinaali.