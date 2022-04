Soome arstid keeldusid Venemaa sportlase opereerimisest

"Oleme Soomega aastaid koostööd teinud. Võin öelda, et plaanisime ühele Tolpari noormängijale operatsiooni, kuid meile helistati kliinikust ja öeldi, et nad ei teeninda enam Venemaa kodanikke," sõnas Baširov.

Klubijuht rõhutas, et sellistel otsustel on negatiivne mõju Soome ja Venemaa suhetele.

"See ei tõota meile head. Ma ei oska öelda, kas see on kogu riigi suundumus. Samal ajal ei katkesta me suhteid [Soome] mängijatega," lisas Baširov.