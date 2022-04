Bayerni peatreener sai pärast meistrite liigast väljalangemist sadu tapmisähvardusi

"Ma tean, et mind kritiseeritakse alati igast suunast, see on normaalne ja saan sellega hakkama. Kuid pärast 450 tapmisähvarduse saamist mõistsin, et kõik pole nii lihtne," sõnas Nagelsmann, vahendab RMC Sport.

34-aastane treener lisas: "Kui inimesed tahavad mind tappa, on see üks asi, aga nad kirjutavad ka mu emast, kes pole isegi jalgpallist huvitatud. Ma ei saa sellest aru. Niipea kui inimesed teleri välja lülitavad, unustavad nad igasuguse sündsuse. Ja samal ajal arvavad nad, et neil on õigus, see on selle juures kõige halvem."