Kelly Sildaru otsustas oma elulooraamatu osas edasisest kohtuvaidlusest loobuda

Kelly Sildaru keeldus täna Delfile kommentaaride andmisest. "Ma ei soovi seda teemat üldse kuidagi kommenteerida. Ma olen juba arvamust selle raamatu teemal avaldanud ja ei taha seda rohkem teha," teatas Sildaru.

Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane kinnitas täna Delfile, et Sildaru esindajad ei ole maakohtule hagi osas parandusi esitanud. Seega ei jätku ka nimetatud kohtuprotsess.

Millest kohtuvaidlus algas?

Varem on Pekingi olümpial pronksi võitnud Sildaru tunnistanud, et kui algul sujus tema koostöö raamatu autori Kalle Muuli ja väljaandja Valdo Randperega igati positiivselt, siis lõpp jättis freestyle-suusataja hinge sügava pettumuse.

„Kui sinust ilmub autobiograafia, tahad ju ometi, et see oleks algusest lõpuni sinu lugu. Seda enam, et kõnelen raamatus mina-vormis. Olin kõigis intervjuudes siiras, aus ja avameelne. Soovisin kogu südamest, et see raamat annaks minust edasi eheda pildi ning avaks varem avaldatule lisaks uusi ja huvitavaid killukesi,“ selgitas Sildaru.

Randpere on varem sotsiaalmeedia vahendusel teatanud, et tema hinnangul ei ole KAVA Kirjastus millegi vastu eksinud. "Kuigi me oleme kindlad, et KAVA kirjastus pole midagi valesti teinud ja on heas usus täitnud kõik oma lepingulised kohustused, ei oska me ette ennustada, mida otsustab kohus. Võib vabalt juhtuda, et kohus otsustab ”Imelapse” müügi teisipäeval keelata ja sellest juba järgmine samm oleks raamatu tiraaži hävitamine," teatas Randpere.