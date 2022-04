Jari-Matti Latvala: meie sõitjatel on Horvaatia rallile eriilmeline lähenemine

Toyota ridades tulevad rajale MM-sarja liider Kalle Rovanperä, Elfyn Evans ja Esapekka Lappi. Kui Robanperä on MM-sarja liider, siis Evans on senise kahe ralliga kogunud ainult neli punkti ja sellega on ta 13. kohal. Lappi on osalenud ainult Rootsi rallil ning seal saavutatud kolmanda kohaga on ta kokkuvõttes kaheksas.