Mängija arvab. Jürgen Rooba: meil on meeskond, kes suuteline kõiki võitma

"Tippude vastu oleme suutnud näidata head käsipalli, aga oleme ka täielikult hävinud. Meil on selline meeskond, kes suuteline kõiki võitma. Viljandi ja Serviti on siiski selgelt stabiilsemad ning tihti karistavad meie mõõnaperioodid kohe ära," tunnistas ühe uustulnukana läinud suvel Tallinnaga liitunud paremäär.

"Pika pausi järel oli tore tagasi tulla. Meeskondade rivistused on palju muutunud, noorenduskuure on tehtud ja mitmed vanemad mängijad lõpetanud. Suur pilt on siiski sama – tugevamates tiimides on ühtlasem pink ja vastutus jaotub võrdsemalt ning nõrgemad meeskonnad mängivad rohkem liidrite pealt," lahkas Rooba.