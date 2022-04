TÄISPIKKUSES | Viimsi alistas korvpalli II liiga finaalis Jõgeva meeskonna

"Me ei saanud lihtsalt oma mängu käima. Kui lased vastasel 82 punkti visata, siis seda on palju. Ma ei oskagi muud midagi öelda," kommenteeris Jõgeva kolmest tabanud kaugviskest kaks enda nimele saanud Breit Pross kohtumise järel. "Viimsil on tublid poisid, midagi pole öelda, hästi mängisid."