Hyundaist lahkunud Andrea Adamo selgitas ootamatu otsuse tagamaid: see oli midagi, mida ma ei osanud oodata

Mäletatavasti teatas Hyundai detsembri alguses ootamatult, et viimasel kolmel hooajal tiimi juhtinud Adamo lahkub ametist. Adamo avaldas intervjuus, et otsus sündis juba enne mullust Monza rallit (18. - 21. november), ehkki see tehti avalikuks hiljem.

"Vahel juhtuvad elus asjad, mis on sinu kontrolli alt väljas, kuid nõuavad kiireid otsuseid. Seda saab tõlgendada nii takistuse kui ka võimalusena. Igastahes see oli midagi, mida ma ei osanud oodata," sõnas Adamo, lisades, et Monza rallit oli tal väga keeruline jälgida. "See pole olnud lihtne aeg, aga alati, kui midagi rasket koged, saab sellest õppida."

Adamo tunnistas, et naudib nüüd elu rohkem. Tal on aega olla rohkem pere ja sõpradega koos ning tegeleda hobidega. "Võib-olla polnud mul julgust endal lahkuda, aga elu tegi selle otsuse minu eest," mõtiskles ta.

Intervjuust võib välja lugeda, et Adamo lahkus Hyundaist tervislikel põhjustel. "Kas oli lihtne asetada tervis esikohale?" küsitakse artiklis. "Kui pidin otsuse tegema, tegin seda kiirelt. Mis alternatiiv mul ikka oleks olnud?"

Adamo lisas, et ei soovinud Hyundaist lihtsalt mõneks ajaks pausi võtta. "See poleks tööandja suhtes õige olnud. Kui Hyundais sellisel positsioonil olla, ei saa võtta mingiks ajaks pausi ja siis tagasi tulla," tõdes ta. "Lahkumine andis neile võimaluse tegutseda. Erinevatel põhjustel mõistsin, et mul on aeg lõpetada."

Adamo Hyundaist lahkumist ei kahetse. "Seda on ehk raske uskuda, aga mul pole ühtegi kahetsust. Kui käisin Alzenaus (Hyundai tehas - K.R.) viimastel asjadel järel, siis ma ei tundnud midagi erilist. Olen rahulik, olen alati niimoodi tegutsenud. Nagu ma tihti ütlen, siis minevikku muuta ei saa, aga tulevikku saab parandada."

Adamo juhtimisel võitis Hyundai kaks meeskondlikku WRC tiitlit.