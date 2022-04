Eesti koondise peatreener: grupis viimaseks jäämine oleks kindlasti läbikukkumine

Eesti koondis osaleb 26. aprillist kuni 1. maini Poolas, Tychys toimuval MM-I I divisjoni B-grupi turniiril, kus kohtutakse Poola, Jaapani, Serbia ja Ukraina esindustega. Turniiri võitja tõuseks järgmiseks aastaks I divisjoni A-gruppi ning viimane langeb II divisjoni A-gruppi.

Tupamäki sõnul ei saanud küll kõik parimad mängijad koondisega liituda ning vigastuse tõttu jäid koosseisust välja nii Mark Viitanen, Morten Jürgens, Cristopher Usov kui ka Rasmus Kiik, aga sellest hoolimata ollakse turniiriks hästi valmistunud.

"Siiamaani on ettevalmistus kulgenud hästi, kuigi oleme saanud alles mõned päevad koos treenida. Ma arvan, et kontrollmängud annavad asjast parema pildi, kuigi seal keskendume pigem viisikute paika saamisele ja enam mingeid suuri muudatusi teha ei jõua," andis peatreener mõista, et kontrollmängudes Leeduga keskendutakse pigem pisidetailidele.

Alagrupi võitmist Tupamäki ei eelda, kuid viimasest kohast loodetakse samuti hoiduda: "Loomulikult läheme igat kohtumist võitma, aga tulemus sõltub juba sellest, millises vormis on mängijad. Alagrupis viimaseks jäämine oleks läbikukkumine, aga need on rasked turniirid ja marginaalid on väikesed. Kindlasti pole me mingid favoriidid ja pole seda ka kunagi olnud. Aga ma arvan, et kui kõik ühtse rusikana mängime, siis meil on võimalik igas kohtumises võidu peale mängida."

Meeskonna suurima tugevusena toob soomlane välja ühtsustunde, kuid märgib ka seda, et arenguruumi veel on: "Meeskonna ühtsus on olnud alati meie suurim tugevus. Kõik on ühtse eesmärgi nimel väljas ja mis kõige tähtsam, tahavad Eesti lipu eest mängida."

"Kindlasti on igal pool arenguruumi ja ideaalis võiks mängijatevalik olla suurem, aga ma näen, et viimase paari aastaga on asjad kõvasti paranenud. Meil on rohkem mängijaid, kes mängivad välismaal ja kohaliku liiga tase on samuti tõusnud."