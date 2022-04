Eesti profirattur kukkus Türgi velotuuril: sõitsin ohutuspostile lenksuga sisse, sealt lendasin juba otse kraavi

"35 km käis ründamine ja lõpuks lasti kahel mehel minna. Seejärel võeti asja väga rahulikult, kohati sõitsime 20km/h. 95 km peal oli tuul veidi külje pealt ja punt läks ribadeks," kirjeldas Räim võistluse käiku. "Tegelikult nii hirmsat küljetuult polnudki, aga osad mehed ei jõudnud siledal vajutada ja hakkasid eest vahesid sisse laskma. Ilmselgelt olin liiga taga ja pidin oma tegemata tööd kiruma. Olin just pundi eeosas olnud ja tundsin, et tagakumm oleks nagu tühi. Lasin end pundi lõppu ja palusin tiimikaaslasel vaadata ning asi paistis ikka korras olevat. Hakkasin uuesti grupi ette liikuma ja siis tekkisidki vahed sisse. Pidime ikka tublisti vaeva nägema, et ette gruppi tagasi saada. Mulle üllatuseks oli ees ainult ca 50 meest. Sain alles siis aru, et taga oli veel kaks suuremat punti."