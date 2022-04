Vene juurtega Ukraina laskesuusataja: näitasin Venemaal elavatele sugulastele pilte sõjast, siis hakkasid nad mind uskuma

Vene juurtega Razzkasova (23) kolis 2018. aastal Ukraina lipu alla. Nüüdseks on ta Ukrainlastega koos treeninud neli hooaega. Sõja alguses viibis Rasskazova koos teiste Ukraina laskesuusatajatega Lvivi regioonis, kus nad valmistusid IBU Cupi võislusteks Šveitsis. Sõja puhkedes naasid teised Vene juurtega laskesuusatajad Katerina Behh, Oksana Moskalenko ja Olga Abramova Venemaale, kuid Rasskazova ja Nadežda Belkina otsustasid veel Ukrainasse jääda.

Nemad liikusid edasi Ternopilisse teise suusabaasi, kus Rasskazova läks vabatahtlikuna kohalikele appi, aidates peamiselt toitu, riideid, hügieenivahendeid ja rohte laiali jagada. Märtsi lõpus kolis Rasskazova koos mitme teise noore laskesuusatajaga Pokljukasse, kus ukrainlastele organiseeriti treeninglaager.

Ukraina väljaandele Public Sport intervjuu andnud Rasskazova avaldas, et nende eelmine suusabaas Tšernihivis on sõjas hävinenud. Sportlase sõnul on tema koduks olnud treeningbaasist järel vaid hävinenud seinad. "Peamine on see, et kõik on elus ja terved. Väga raske on aga ette kujutada, et see kõik juhtus kohas, kus oled elanud ja karjääriks valmistunud. Mina ei olnud seal ainus. Seda kõike on raske aktsepteerida. Kuhugi pole enam tagasi vaadata," tõdes pisaratega võidelnud sportlane.

Rasskazova avaldas, et Venemaal elavatel sugulastel oli raske mõista tema otsust jääda Ukrainasse. Ühtlasi ei uskunud sugulased alguses, et Ukrainas käib sõda. "TV-s näidati, et tegu on "erioperatsioonga." Kui suusabaas hävines ja neile pilte saatsin, hakkasid nad mind uskuma. Nad kardavad minu ja mu poiss-sõbra pärast. Mu emu oli väga mures," meenutas Rasskazova. "Nüüd on olukord rahulikum, sest Pokljukas on meil ohutu."

Rasskazova mõistis Venemaa käitumise hukka. "Paljude inimeste elud on rikutud. Lapsed jäävad vanematest ilma, neid tapetakse laste silme ees. Võimatu on seda kõike sõnadesse panna," jätkas ta.

Rasskazova lisas, et sotsiaalmeedias pole ta Vene juurte tõttu pahameele osaks saanud, kuid Ukraina laskesuusaliidu lehel oli kommentaare, kus ka tema suunas negatiivselt vaadati. "Mõned arvavad, et ma ei vääri Ukraina koondises olemist. See on nende nägemus ja neil on selleks õigus," sõnas ta. Rasskazova polnud aga kindel, mis temast ja teistest Ukraina laskesuusatajatest edasi saab. "Keegi ei tea, mis ees ootab. Loodan, et saan uueks hooajaks edasi valmistuda ja sõda lõppeb peagi."