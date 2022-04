FOTOD | Suurepärase esituse teinud Selevko võitis kodusel juunioride MM-il lühikavaga väikese medali, Levandi alustas tagasihoidlikult

Irina Kononova käe all treeniv Selevko sai hiljutistel täiskasvanute maailmameistrivõistlustel 15. koha. Tema ISU (Rahvusvaheline uisuliit) rekord lühikava eest on eelmise aasta lõpus Austrias Challengeri võistlusel teenitud 82,61 punkti.

Selevko isiklik rekord on veebruari lõpus Hollandis Tilburgis toimunud mainekal võistlusel kogutud 241,52 punkti. Toona sai ta lühikava eest 79,86 silma.

Samuti viimasesse ehk kuuma gruppi loositud Levandi (16) pääses jääle kell 17.25. Levandi kogus lühikavaga 65,31 punkti. Sellega teenis ta 14. koha. Levandi ISU lühikava rekord pärineb samuti Austria Challengerilt, kus ta teenis 75,10 punkti. Levandi kogusumma isiklik rekord on mullu oktoobris Soomes kogutud 222,61 punkti.

Lühikava järel on kindel liider USA-d esindav Ilia Malinin 88,99 punktiga. Kanadat esindav Wesley Chiu on teine, ta edestab Selevkot vaid 0,33 punktiga. Vabakava on kavas laupäeval. Vabakavale pääsesid 24 parimat.