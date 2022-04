Natsitervitusega võitu tähistanud 15-aastane Venemaa võidusõitja võistles tiimis, mis abistab Ukraina perekondi. "See kõik on kohutavalt kurb."

Karditiim Ward Racing, mille ridadesse Severjuhhin kuulus, teatas esmaspäeval, et venelase käitumine on hukka mõistetud ning temaga koostöö lõpetatakse. Severjuhhini žest mõjus eriti rängalt ajal, mil tema kodumaa väed jätkavad sõdimist Ukrainas.

Ward Racing avaldas teates ühtlasi, et ka nende tiim on ukrainlastele abiks olnud. "Sõja algusest saadik on meie tiimi liikmed kandnud sõnumiga "Ei sõjale" kiivreid ja silte. Lisaks reisivad meiega kaasas kolm Ukraina perekonda, sest neil pole kodu, kuhu naasta," seisis avalduses. "Rootsi kodanikena oleme eriti uhked oma riigi üle, mis tegi ajaloolise otsuse saata Ukrainale relvi võitluseks Vene armee vastu."