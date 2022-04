Vormel 1 meeskond saatis sponsorraha tagasi nõudva Vene suurfirma pikalt

Venemaa invasiooni tõttu Ukrainasse tühistas Haas märtsi alguses sponsorlepingu Uralkaliga, kuna nende omanikul Dmitri Mazepinil on lähedased sidemed Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Samuti visati meeskonnast välja Mazepini poeg Nikita Mazepin, kelle asendajaks toodi taanlane Kevin Magnussen.

Uralkali on teatanud, et kaalub Haasi vastu kasutusele võtta õiguslikud meetmed, mida tänaseks siiski tehtud ei ole.

"Kuna enamus 2022. aasta hooaja sponsorrahadest on juba Haasile üle kantud ning Haas on lepingu lõpetanud enne 2022. aasta esimest etappi, pole Haas täitnud oma kohustusi Uralkali ees," seisis firma eelmisel kuul tehtud avalduses.

Haas viitas Uralkalile saadetud kirjas lepingu lõpetamist põhjendades klauslile, mis sätestab, et kui sponsor mõjub meeskonnale mainekujunduslikult halvasti, on neil õigus seda teha.

"Vastavalt õigusteadlaste arvamusele ja varasemale kohtupraktikale ei ole lepingu lõpetanud poolel kohustust tagada teisele osapoolele seda, mida ta on lepingu alusel juba saanud. Seetõttu on Uralkali nõue 12 000 000 euro tagasimaksmiseks alustatu ning me lükkame selle tagasi," teatas Haas kirjas, mille sisu vahendab ajakiri Autosport.