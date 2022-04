FOTO | Evertoni ukrainlane sai staadioni turvatöötajalt südantsoojendava sisuga ümbriku

"Slava Ukraini. Palun anneta see oma kaasmaalaste aitamiseks Ukrainas. Tommy," seisis kirjas, millega oli kaasa pandud 20 naelsterlingit.

"Sain selle Tommylt peale mängu. See puudutas mind sügavalt ning tegi sõnatuks, kui ma selle avasin. Ma loodan, et Tommy ei pahanda, et ma seda Instagramis jagan. Tänan heldet meest, kes tahab mu riiki ja mu inimesi aidata," kirjutas Mõkolenko.