KOMMENTAAR | EOK vajab kiiresti tugevat raputust. Kuidas saab raha jagada asutus, mis eelistab Tammjärve ja Kärbi saavutust MM-il neljandaks tulnud Nazarovile ja Hausenbergile?

Kujutan üsna elavalt ette komisjoni koosolekut pärast kergejõustiku sise-MM-i, kus Karl Erik Nazarov saavutas 60 m sprindis ja Hans-Christian Hausenberg seitsmevõistluses neljanda koha. Väga head tulemused ju, ütleb keegi. Jah, nõustuvad teised. Aga tegu oli sisevõistlusega, olümpial neid alasid ei ole, jätkab too keegi. Ei ole, nõustuvad teised. Seega B-kategooria palgale neid tõsta ei saa, arutleb see keegi, no oleme üllad ja paneme nad C+ toetusele! Teised ei ütle enam midagi, kõik on öeldud, reeglid on ju nii kirjas.

Ehk C-kategooria 1000-eurosele toetusele pandi 400 otsa ja asi vask. B-kategooria (palgafond 1600 eurot + ettevalmistustoetus 1400) lävendiks on MM-il koht esikaheksas, olümpial esikümnes ja EM-il esikolmikus. Nazarov ja Hausenberg täitsid selle kuhjaga, aga... Belgradi Štark Arena hallil oli katus peal. Sisevõistlus! Nii kõlab süüdistus, mis justkui muudaks toimunud MM-i automaatselt suvaliseks laadapalaganiks, kus näidatakse habemega naist, süüakse suhkruvatti ja võisteldakse purjus päi käesurumises ja vägikaikaveos.