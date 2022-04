Podcast "Kuldne geim" | Kas esiliiga tipud Rakvere ja Viljandi peavad plaani kõrgliigaga liituda?​

*Reaalne variant: kas Eesti esiliiga finaalid toovad saali rohkem publikut kui meistriliiga kullamängud?

*Mis on esiliigas aastate jooksul nii kardinaalselt muutunud?

*Kui suured on esiliiga tippude eelarved?

*Miks omavalitsused toetavad tugevalt kohalikke teatreid, kuid mitte kohalikke esindusmeeskondi?

*Kas Rakvere ja Viljandi liituvad järgmisel hooajal meistriliigaga?

*Kas esiliigasse tulevad sügisel korralikud otseülekanded ja mängudest hakatakse tegema statistikat?

*Pafi ennustusmängus usutakse Andrus Raadikusse ja Kristo Kollosse.

*TalTechi mänedžer Uku Rummi ja Tallinna Selveri kapten Denis Losnikov jätsid oma koduklubidega hüvasti.

*Tartlased ja pärnakad on järgmise hooaja osas peatreeneri nime teinud avalikuks, aga kes juhendavad uuel hooajal Selverit, TalTechi ja Võrut?

*Kurioosum: Karl käis sellisel naiste mängul, kus Mihkel ei käinud.

*Tauno vaatab tagasi kolmele eelnevale suvele, kui vedas Eesti rannavollet.