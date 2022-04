Skandaalsed vennad juutuuberid ei kao spordist kuhugi. Kas uus unistus täitub peagi?

Jake ja Logan Paul on poksimaailmas juba tuntud nimed. Internetis nii populaarsete videote kui ka skandaalidega kuulsaks saanud vendade edule aitab kahtlemata kaasa suur populaarsus noorte seas. See on ka suur eelis telepiletite müümiseks. Logan on pidanud ühe profipoksimatši teise populaarse juutuuberi KSI-ga, kuid poksisõprade seas kogus ta rohkem tuntust legendaarse Floyd Mayweatheriga peetud näidismatšiga.

25-aastane Jake on nüüdseks pidanud viis profimatši, võites need kõik. Ta on alistanud juutuuberi AnEsonGibi, endise NBA mängija Nate Robinsoni, endise eduka vabavõitleja Ben Askreni ja endise UFC kergkeskkaalu maailmameistri Tyron Woodley.

Juba mõnda aega soovivad vennad end ka UFC-s proovile panna. Pärast mullu detsembris toimunud kordusmatši, kus Jake Paul nokauteeris Woodley, esitas juutuuber väljakutse mitmele UFC tähele.