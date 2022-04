Viljandi korraldab käsipalli Balti liiga finaalturniiri

"Balti liiga juhend näeb ette, et põhiturniiri võitjal on õigus Final Four korraldada. Viljandis oli probleeme spordihoone hõivatusega, aga õnneks need lahenesid. On väga tore saada uus finaalturniiri toimumiskoht ja usun, et mulgid on suurepärased võõrustajad," sõnas Balti liiga tegevjuht Urmo Sitsi.