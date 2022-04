Maastikusõitjad avavad suvehooaja vaatemängulise võistlusega Jaanikeses

Kolmandik umbes kolmekilomeetrisest rajast kulgeb Jaanikese motokrossirajal, kaks kolmandikku sama kompleksi enduuroosal. “Rada on üldiselt kiire, aga väga palju sõltub ka ilmast. Kui tuleb vihma, muutub olukord märkimisväärselt,” rääkis võistluse peakorraldaja Urmas Männama. “Kuiva ilma korral on vintsimiskohad sees klassidel TR-1, ET1 ja ET2, vihmaga võib vintsi ka teistel vaja minna.”

Pealtvaatajad saavad võistlust jälgida kuiva jalaga, võistluskeskuse juurde paigaldatakse tribüün. “Võistlust on mugav jälgida, kohal on toitlustus, nii et kindlasti tasub tulla kogu perega.”