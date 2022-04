Rallikrossihooaeg algab treeningpäevaga Kulbilohus

Treeningpäeval tutvustab Eesti Autospordi Liidu rallikrossikomitee võistlejatele uut hooaega, ühtlasi on see hea võimalus auto testimiseks ja tehniliselt komisjonilt nõuannete saamiseks.

“Treeningpäeval osalemine on võistlejatele äärmiselt oluline, ütleks isegi, et peaaegu kohustuslik. Uus hooaeg toob rajale uued klassid ning päevad tulevad väga tihedad,” rääkis rallikrossikomitee esimees Mati Kask. “Tutvustame võistluspäevade ülesehitust ja räägime läbi, mida võistlejad saavad omalt poolt teha, et võistlus sujuks maksimaalselt ladusalt.”