Kuhu kadus 100 meetri sprindi maailma hooaja parim tulemus? Haamerilt tippmark, Ilves proovis teistsugust ala

* Teivashüppes on Eerik Haameril edetabelis kirjas 5.35, aga Eesti kergejõustikuliidu andmebaasile tuginedes hüppas ta laupäeval Wichitas hooaja tippmargiks 5.50, mis paneb ta jagama 11. kohta. Liider on hetkel 5.75-ga norralane Sondre Guttormsen.

* Maailma kõige mitmekülgsem sprinter on kahtlemata ameeriklane Fred Kerley . Ta on 100 m distantsil 9,99-ga teine ning 200 m jooksus (20,04) ja 400 m distantsil (44,47) esimene.

Hooaja „uus” edetabelijuht on Ghana sprinter Benjamin Azamati ajaga 9,90. Veel enam kõneainet on pakkunud aga pingereas 10,39-ga alles 147. kohal olev Erriyon Knighton . Miks? Sest ta sai jaanuari lõpus alles 18 ja jooksu ajal puhus vastutuul 5,6 m/s. Ideaalsetes tingimustes olnuks aeg umbes pool sekundit kiirem. Kusjuures Knighton isegi ei võitnud seda jooksu, ta edestas küll Noah Lylesi (10,39), kuid vandus alla kanadalasele Jerome Blake’ile (10,38).

WA pole andnud selgitust, miks nii käitus. Eeldatavalt oli San Diegos probleeme ajavõtuga. On välja toodud, et antud jooksus osalenud meeste tulemused olid varasemast paremad 16-22 sajandiku võrra. Probleemi tunnistas ka ajavõtufirma. Et siis ikkagi aprillinali?

* Meeste 100 m jooksus on paras segadus. 1. aprillil läbis ameeriklane Ilias Garcia San Diegos kerges vastutuules (-0,1 m/s) distantsi 9,88 sekundiga, mis tekitas korralikult furoori, kuna üliõpilase senine isiklik rekord oli 10,16. Maailma kergejõustikuliit (WA) mõtles mõned päevad ja lisas seejärel aja maailma edetabelisse. Nädal hiljem aga visati see sealt taas välja!

* Mis toimub meie alal kettaheites? 70 meetrit veel kätte saadud ei ole. Daniel Ståhl heitis USA-s Chula Vistas 69.11, Gerd Kanteri sloveenist hoolealune Kristjan Čeh on 67.27-ga teine ja leedulase Virgilijus Alekna poeg Mykolas 66.70-ga kolmas. Martin Kupper ja Priidu Niit võistelnud ei ole, Kevin Sakson (54.48) on 372.

* Mõni ikka jaksab! Ameeriklannal Jennifer Suhril tiksus veebruaris 40 aastat täis, ometi pole ta teivast nurka visanud. Tänavu on hüpanud 4.50, mullu 4.60. Tegu on N40 veteranide maailmarekordiga. N35 rekord on samuti Suhri nimel – 4.91. Suhr hoiab edetabelis üheksandat kohta, Eesti rekordi 4.41-ni kergitanud 20-aastase Marleen Mülla leiame 14. realt, maailma hooaja tippmark on esialgu alles 4.70.

* Mullu kaugushüppes meeldivalt üllatanud ja isikliku rekordi 6.66-ni viinud 21-aastane Lishanna Ilves on USA-s harjutades üle pikkade aastate proovinud taas kolmikhüpet. Ta sai Fayetteville’is kirja 12.68, mis annab edetabelis praegu 79. koha. Ilvese senine isiklik rekord 10.88 pärines 2014.(!) aastast. Põhialal kaugushüppes hoiab ta 6.15-ga 68. kohta. Lubatust tugevama taganttuulega on tal tänavu hüpanud 6.32.

* Vaatasime edetabeli risti ja põiki läbi ja veendusime, et Magnus Kirt pole lõunalaagris vaikselt hooaja avavõistlust teinud. Esikohal on veebruarikuise Minskis tehtud odakaarega Aliaksei Katkavets (87.53), järgneb Trinidadist ja Tobagost pärit olümpiavõitja Keshorn Walcott (84.68) ja valitsev maailmameister Anderson Peters (84.26) Grenadast. Parima eestlasena on Janek Õiglane 72.29-ga 96.

* Üks ala, kus hoolimata aprillikuust on juba väga kõva märk maha pandud, on meeste maraton. Aga see on loogiline kah, kuna maraton kulgeb teistsuguse loogika järgi kui staadionialad. Igatahes võitis Keenia võhmaime Eliud Kipchoge kuu aja eest Tokyo maratoni ajaga 2:02.40. Ta enda nimel olev maailmarekord on 61 sekundi võrra parem.

* Naiste kettaheites tegi ameeriklanna Valarie Allmann eelmisel nädalal viimase 30 aasta kõige pikema heite – tulemus 71.46 on USA rekord ja tõstab ta kõigi aegade edetabelis 16. kohale.

* Meeste kuulitõukes ei leia me tabelitipust ootuspäraseid USA ega ka mitte Uus-Meremaa lippe, vaid kõrvuti reas on kaks Itaalia omad: 1. Zane Weir 21.99, 2. Nick Ponzio 21.83. Alles siis tuleb Uus-Meremaa esinumber Thomas Walsh (21.55). Weiri senine rekord oli enne seda hooaega 21.66, Ponziol 21.72. Mõlemad on saanud õiguse esindada Itaaliat tegelikult üsna hiljuti, Weir on sündinud Lõuna-Aafrika Vabariigis ja Ponzio USA-s.

* 21aastane ameeriklanna Anna Hall on tipus koguni kahel alal. Põhialal seitsmevõistluses kogus ta 24. märtsil Austinis isiklikuks rekordiks 6412 punkti, mis on maailma hooaja tippmark. Naljapäeval 1. aprillil pani ta end esmakordselt proovile 400 m tõkkejooksus – aeg 55,35 on hetkel teine, kiirem (54,37) on kevadel olnud vaid kaasmaalanna Britton Wilson.

Eestlaste TOP8 maailma edetabelis: 1. Janek Õiglane (kümnevõistlus) 8405, 11.-14. Eerik Haamer (teivashüpe) 5.50, 14. Marleen Mülla (teivashüpe) 4.41, 17. Kristo Simulask (kümnevõistlus) 7433, 39. Karl-Oskar Pajus (kümnevõistlus) 6953, 57. Adam Paul Kelly (vasaraheide) 70.98, 59.-65. Lilian Turban (kõrgushüpe) 1.78, 68. Lishanna Ilves (kaugushüpe) 6.15.