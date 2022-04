Poodiumil natsižesti näidanud Venemaa võidusõitja sai karistada

Andekas võidusõitja mängis natsitervituse demonstreerimisega aga ilmselt pikaks ajaks oma võimalused maha. Severjuhhini tegevuse osas on uurimist alustanud ka rahvusvaheline autoliit FIA , lisaks kutsus juhtumi tõttu erakorralise koosoleku kokku Itaalia autoliidu spordinõukogu.

"Severjuhhin ei näidanud oma mõtlematu žestiga ainult austuse puudumust universaalsete väärtuste vastu, mis on alati sporti inspireerinud, vaid ka inimlikkuse ja väärikuse vastu," seisis pressiteates.

Itaalia autoliit lisas, et Severjuhhinile ei tehtud Itaalia litsentsi andmisega mingit erandit, sest näiteks 2021. aastal sai Itaalia litsentsi koguni 355 välismaalast.

Severjuhhin, kes alguses ütles, et tema žesti mõisteti valesti ja ta tänas lihtsalt oma meeskonda ja sugulasi Venemaalt, on nüüdseks vabandanud.

"Tean, et olen süüdi. Tean, et olen rumal. Palun saage aru, et ma ei toetanud selle žestiga natsismi ega fašismi. Mul ei olnud plaanis kedagi solvata," rääkis ta.