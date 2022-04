Naiste jalgpallikoondis püsib MM-valiksarjas endiselt nulli peal

Peatreeneri Anastassia Morkovkina sõnul said mängus saatuslikuks üks ühele olukorrad. “Jäime täna alla pisidetailide poolest. Kõik mängijad andsid väljakul maksimumi, meil tekkisid mängus väga head võimalused. Lõppseis ei kajasta mängupilti, mida nägime. Kaks mängu Kreekaga on hea start aastale ja igaüks koondisest saab aru, et mängude võitmiseks peame juurde panema,” rääkis Morkovika.