DELFI FOTOD | Flora lõi Pohlaku silme all Kuressaarele kolm vastuseta väravat

Mänguskoori avas 31. minutil Sergei Zenjov penaltist. 58. minutil suurendas edu lühidalt lahti mängitud nurgalöögi järel Konstantin Vassiljevi tsenderdusest peaga Joonas Tamm. 80. minutil vormistas kauglöögist ristnurka saadetud iluväravast lõppskoori Henrik Ojamaa.

"Oli võitluslik mäng. Teame, et Kuressaare on selline meeskond, kes tuleb väga hea pühendumise ja võitlusega mängule vastu. Selleks, et head tulemust teha, tuleb selles valdkonnas kindlasti neile kõvasti vastu panna," rääkis Ojamaa Soccernet.ee otseülekandes.