Levadia peatreener oma meeskonna ukrainlastest: kindlasti on neil raske jalgpallile keskenduda

"Arvan, et sellises olukorras, kus neil on emad-isad Ukrainas, on kindlasti raske jalgpallile keskenduda. Näha, et nad on päevast päeva erinevas meeleseisundis. Kord tulevad rahulolematult trenni, keskendumist pole. Üldiselt võttis meeskond neid positiivselt vastu ja nad tunnevad end siin turvaliselt," rääkis Vassiljev.

"Usun, et see mis toimub kodumaal, on neile mentaalselt ebameeldiv. Samas kui nad mängivad, pühenduvad nad ainult jalgpallile. Seda oli näha ka Paide mängus - kui Hobolenko sisse tuli, oli ta emotsionaalselt väga heal tasemel. Ta suutis need probleemid unustada, keskenduda ainult mängule ja tõi meile ka võidu."

Levadia klubi toetab ukrainlasi Vassiljevi sõnul nii, kuidas oskab. "Oleme teinud meeskondlikke üritusi, kuhu nad on perede ja lastega tulnud ja seal sõbrustanud. Meil on trennis rahvusvaheline seltskond, kõik valdavad inglise keelt ja saavad omavahel hästi läbi. Mingeid takistusi meeskonda sulandumisel ei tohiks olla," sõnas Vassiljev.

"Suhtlen nendega iga päev. Tean, et neil on vanemad kohtades, kus sõda käib. Lihtne ei ole. Usun, et igaüks oleks selles olukorras vaimselt ebastabiilne."

Ukrainlasi on viimastel nädalatel mängima tulnud ka Nõmme Kaljusse ja Narva Transi. Vassiljev näeb enda meeskonna pealt, et konkurents ja tase on sellest ainult tõusnud: "Igal meeskonnal on suurem pink. Konkurents igale juhale on väga suur. Näen oma meeskonna pealt, et keegi ei saa ennast mugavalt tunda. Peab trennides rohkem pingutama. Usun, et sportlik pool võidab."