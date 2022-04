TÄNA OTSEBLOGI | Kas Bayerni ja Chelsea teekond Meistrite liigas lõpebki veerandfinaalis?

Unai Emery hoolealused üllatasid nädal tagasi Saksa giganti Arnaut Danjuma 8. minuti väravast. Eduseisust kinni hoidmise nimel jättis Villareal nädalavahetusel koduliigas pingile kogu oma euromängu algkoosseisu, viigistades Bilbao Athleticuga 1:1. Bayern oli samal ajal hädas Ragnar Klavani eksklubi Augsburgiga, saades siiski 82. minuti penaltist 1:0 võidu.

Ajalugu soosib ka täna Villareali. Alates 2014/2015 hoojast pole Bayern Meistrite liigas peale avamängu kaotust edasipääsu vormistada suutnud ning neljal juhul on sedasi komistatud just Hispaania klubide otsa. Bayern võiks julgustust saada faktist, et viimasel kolmel hooajal on Meistrite liiga kodumängudes Allianz Arenal löödud vähemalt kaks väravat.

"Peame Bayernile näitama oma respekti. Sellest tuleb väga keeruline mäng. Teame, et nad löövad kodus väga palju väravaid ja see on nende jaoks normaalne. Nemad respekteerivad meid samuti, aga nad teavad, et kui nad esinevad oma parimal tasemel, on nad võidusoosikud. Nad tunnevad end kodus mängides tugevate ja optimistlikena," rääkis Emery eilsel pressikonverentsil.

Bayerni peatreener Julian Nagelsmann: "Me ei tohi anda Villarealile aega oma rütmi leida. Peame nende vastu ebameeldivamalt mängima. Me ei tohiks sellest rääkimisele väga palju aega kulutada, vaid keskenduma hoopis sellele, kuidas see homme ellu viia."

Chelsea hirmraske ülesande ees





Väga vaatemängulise avamängu teinud Real - Chelsea kordusmängust kujuneb ilmselt samasugune spektaakel, kui just Carlo Ancelotti juhendatav kodumeeskond kiirelt juhtima ei lähe ja mängu tapma ei hakka.

Mõlemad satsid tulevad mängule vastu hea emotsiooni pealt - Real astus järjekordse sammu La Liga tiitli poole, alistades laupäeval 2:0 Getafe. Chelsea harjutas väravate löömist Southamptoni peal, võites 6:0.

Chelsea comeback oleks aga üsna ajalooline. Nimelt saab täna 44. korda näha, kuidas Meistrite liigas üritatakse ümber pöörata kodus saadud vähemalt kaheväravaline kaotus, kuid hakkama on sellega saadud vaid korra.