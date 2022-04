VIDEO | Haapsalu rahvasprint nõudis täpset sõitu

“Mida puhtamalt sõidad, seda kiirem asfaldil oled,” sõnas esiveoliste kuni 1,9liitrise mootoriga autode klassi võitnud Elvis Leinberg. “Pealtvaatajatele võib selline stiil tunduda igav, aga aeg tuleb hea. Täpne trajektoori joonistamine ja õige pidurdamine on üliolulised.”

Leinberg edestas kahekilomeetrisel rajal lähimat rivaali Sander Linnaksit 0,72 sekundiga. “Esimeses voorus olid rajaolud vahelduvad: kohati märg, paiguti kuiv. Raudteejaama lõik oli teistest rajaosadest nii palju libedam, et mulle korraks isegi tundus, et rehv läks katki. Teises voorus läksin vihmarehvi valimisega alt, kolmandas panin slikid alla ja sõit tuli väga hästi välja,” lausus võitja.

Puhta läbimise olulisuse tõi välja ka nelikveoliste klassi 2,32 sekundiga Martin Vaga ees võitnud Lembit Nõlvak. “Juba eelregistreerimise põhjal oli näha, et läheb sekundikümnendike mänguks,” rääkis ta. “Üks rajatähise puude tähendab kümmet sekundit trahvi, ehk sisuliselt oled selles voorus kohe mängust väljas. Sõita tuli kiiresti, aga puhtalt.”

J16 klassi kiireim Kevin Lempu sõnas, et esimene voor kulus õppimiseks, milline on pidamine raja eri lõikudel. “Üks kaasvõistleja jäi aga ette ja sain korduskatse. Seal oli hoog üleval ja ülejäänud kaks vooru läksid samamoodi tempokalt. Aga üldiselt tuli varuda kannatust, et mitte liiga palju üritama minna ja puhtalt lõpuni tulla.”