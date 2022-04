Pärnu võrkpalliklubi leidis Avo Keelele asendaja

„On au astuda selliste meeste jälgedes: Andrei Ojamets , Pasi Rautio, Urmas Tali ja Avo Keel . Annan endast parima, et Pärnu head tulemused rõõmustaksid ka tulevikus poolehoidjaid. Mul on suur soov järgmisel hooajal näha esindusvõistkonnas mitmeid oma endisi õpilasi, võistkonna komplekteerimine käib, sihiks on kokku saaada noor ja abitsioonikas koosseis, kellega on võimalik võidelda medalite eest," sõnas Jasmin.

Klubi tegevjuht Reio Tilk teatas, et Jasmini edutamine oli loogiline samm. „Toomas on noori võrkpallureid Pärnus edukalt kasvatanud 12 aastat, enne seda neli aastat Saaremaa spordikoolis. Nii mõnigi tema kasvandik on esindanud Eesti rahvuskoondist. Pisikestest poistest, kelle treenimisega ta 2010. aastal Pärnu spordikoolis alustas, on parimad täna jõudnud ka Pärnu ja teiste Eesti klubide esindusvõistkondadesse, noorteklasside liider Märt Tammearu ka välisklubisse. Jasmini hea töö noortega väärib tunnustamist ja see on klubi poolt loogiline jätk, et pärast Urmas Tali ja Avo Keele abistamist ta edutada peatreeneriks," lausus Tilk.