Ukraina jalgpallilegend vallandati Venemaa sportlaste kaitsmise järel

Leonenko osales koos paljude teiste Ukraina eksjalgpalluritega heategevusmängul ning andis seejärel Venemaa sportlasi toetava kommentaari. See saigi talle saatuslikuks.

52-aastane Leonenko tunnistas, et ta ei mõista Venemaa sportlaste vaikimist hukka. Ta rõhutas, et sportlased on rahumeelsed ja süütud inimesed, kes ei taha võtta vastutust ühegi meedias avaldatud väljaütlemise eest. Seetõttu tema sõnul suur hulk Venemaa tippsportlasi ka vaikib Ukraina sõja teemal.

See avaldus ei meeldinud Ukraina telekanalite “Football” direktorile Aleksandr Denisovale, kes teatas koostöö lõpetamisest Leonenkoga.

"Sõbrad, seoses Viktor Leonenko viimaste avaldustega teatan, et kõik tema arvamused on ainult tema isiklik seisukoht. Õigustada kellegi vaikivat seisukohta on väga küüniline. Pärast seda intervjuud lõpetas meie telekanal koostöö Leonenkoga," kirjutas Denisov sotsiaalmeedias.

Leonenko kurtis väljaandele Sport, et sai vallandamisest teada meedia vahendusel."Kas ma tean, et Denisov vallandas mind telekanalist? Tahaks seda kuulda temalt isiklikult, mitte sõpradelt. Intervjuu, millele ta viitab, on suure tõenäosusega ettekääne minu koondamiseks," sõnas Leonenko.



Ta lisas: "Ma armastan avameelsust. Ütlesin, et Venemaa sportlased ei ole milleski süüdi ja neid ei tohi diskvalifitseerida. Ma võin seda nüüd uuesti öelda. Iga normaalne inimene saab aru, et see ei lahenda midagi."



Leonenko esindas Ukraina koondist aastatel 1992-1996 14 korda ning lõi kuus väravat.