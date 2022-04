KUULA JA VAATA | "Mehed ei nuta": Miks Riia VEF on peajagu Eesti klubidest üle? Kas Janek Õiglane pääseb "põllule"? Kas laskesuusatajatele tehti liiga?

I OSA

1) Eesti-Läti Korvpalliliigast Eesti klubidele hõbe ja pronks. Kas olla rahul või nutta, et Kalev/Cramo kulda ei toonud?

2) Janek Õiglane paugutas USA-s kümnevõistluses 8405 punkti, täites MM-normi. Kas ta pääseb põllule või on kodused rivaalid kõvemad?

3) Tartu BigBank tegi võrkpallis puhta töö ja ametis jätkava Alar Rikbergi sõnul ei tule Eestis lähema viie aasta jooksul ühelgi alal nii kõva tiimi. Kas tõesti?

4) Kired lõkkel toetuste jagamisel. EOK määras Karl-Erik Nazarovile ja Hans-Christian Hausenbergile C+ kategooria toetuse. Kas vähe või palju? Regina Oja kaalub tippspordiga lõpparve tegemist, sest laskesuusatajatest said C-kategooria toetusele vaid Tuuli Tomingas ja Susan Külm. Kas tehti liiga?