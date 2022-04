Itaalia arestis vormelisõitja Nikita Mazepini ja tema isa varasid 105 miljoni euro väärtuses

Politsei arestis Mazepini perekonnale kuuluva Sardiinias asuva Rocky Rami villa. Tegemist oli operatsiooniga, mis on suunatud Venemaa presidendi Vladimir Putini kaaskonda kuuluvate oligarhide vastu.

Dmitri Mazepin on Venemaa suure keemiafirma Uralkali juht. Nimetatud ettevõte toetas pikka aega USA vormel-1 meeskonda Haasi, kus tema poeg sõitis.

Reutersi teatel on Itaalia politsei viimastel nädalatel konfiskeerinud Venemaa oligarhidelt villasid ja jahte kokku enam kui 900 miljoni euro väärtuses.

Näiteks miljardär Andrei Melnitšenkolt on konfiskeeritud umbes 530 miljonit eurot maksev superjaht, mis arestiti Trieste sadamas.

Nikita Mazepin kurtis eelmisel nädalal BBC Hardtalki intervjuus, et Venemaa sportlasi kiusatakse. "Ma ei nõustu nende sanktsioonidega. Olen varem öelnud, et hakkan selle vastu võitlema. Käsil on meie sportlaste tühistamiskultuur," ütles venelane.