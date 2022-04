Teist korda Ukrainat sõjas kaitsnud sportlane hukkus

"Dima on meie sõjaveteran, Toronto Invictuse mängude hõbemedalivõitja, praegune rahvusmeeskona treener vibulaskmises ning rahvusvaheliste võistluste kohtunik. See on uskumatult suur kaotus kogu Ukrainale. Dimo, sinu nime ei unustata!" seisab Invictuse mängude sotsiaalmeedia postituses.