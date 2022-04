Alar Rikberg jätkab Bigbank Tartu peatreenerina: kindlasti saame ka järgmiseks hooajaks kokku korraliku satsi

Alar Rikbergi kommentaar: "Klubi soovis kõigepealt paika saada peatreeneri ja seejärel alustada üheskoos meeskonna komplekteerimist järgmiseks aastaks. Mitmed head mängumehed on siirdumas välisliigadesse, kuid kindlasti saame ka järgmiseks hooajaks kokku korraliku satsi. Mind motiveerib võimalus töötada ka uute noormängijatega ning näha, kui kaugele üheskoos jõuame."

Meeskonna mänedžeri Hendrik Rikandi sõnul on Bigbank Tartu eesmärk ka järgmisel hooajal võidelda kirkamate medalite eest: "Meeskonnaga on liitumas mitmed noormängijad, samas tahame säilitada suure osa tänavusest koossseisust. Meil on soov jätkuvalt kaasa lüüa ka eurosarjas."