Vägeva tagasituleku teinud ameeriklane krooniti maailmameistriks

“Kindlasti jääb just see mäng mulle meelde aastakümneteks,” sõnas maailmameistriks kroonitud Van Boening. “Olen oma 19-aastase proffikarjääri jooksul võitnud küll viiel korral US Open`i ning mänginud kahel korral ka 9-palli MM-il finaalis, kuid täna on see päev! Olen sellest kaua unistanud ja nüüd on see käes! Kindlasti on see minu karjääri suurima saavutus,” rõõmustas Van Beoning peale finaalkohtumist.