Ukraina viskas kodustatud venelanna koondisest välja

Nüüd teatas Gutzeit, et Šabotova on koondisest kõrvaldatud. "Ta osales olümpiamängudel Ukraina koondise koosseisus ja tegi seda hästi. Aga pärast seda tekkis selline olukord, kus ta jäi Venemaale ning me viskasime ta Ukraina koondisest välja. Oleme selle otsuse teinud,” sõnas spordiminister. "Kui inimene on Venemaal ja otsustanud sõja kohta vaikida, siis on see selge märk Venemaa toetamisest."