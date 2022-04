Kohtus kaotajaks jäänud kelguliit kavatseb Venemaa sportlastele ikkagi võistluskeelu määrata

Rahvusvahelise kelguliidu apellatsioonikohtu otsus kõlas: „Leiame selgelt ja ühemõtteliselt, et FIL-i täitevkomitee väljus oma pädevuse piiridest, rakendades sanktsioone Venemaa sportlastele, kes ei ole toime pannud distsiplinaar- ega muid rikkumisi. Otsus nende võistlustelt kõrvaldamiseks oli tingitud üksnes poliitilistest motiividest ja sellel ei ole seaduslikku alust.”

Nüüd teatas FIL, et kavatseb oma põhikirja sel viisil muuta, et Venemaa sportlased saaks Ukraina sõja tõttu ikkagi võistlustel eemaldada.

"FIL-i juhatuse liikmed, aga ka enamik liikmesföderatsioone, ei saa ega taha Venemaa suhtes neutraalselt käituda. Isegi teades, et Venemaa kelguliidu vastu suunatud meetmed on õiguslikel põhjustel tühistatud, on FIL-i juhatus täielikult pühendunud 2. märtsil 2022 võetud meetmete [võistluskeelu] rakendamisele," kirjutati organisatsiooni ametlikul veebisaidil.