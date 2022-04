Soome hokikommentaator ignoreeris Ovetškinit. Fetissov: sellele ei tasu isegi tähelepanu pöörata

Kainulainen ütles Ovetškini Boston Bruinsile visatud värava järel, et skoori tegi "Capitalsi kapten". Veel nimetas ta venelast "tuttavaks meheks" ja "habemikuks".

Kainulainen otsustas Venemaa ründetähe nime mitte mainida, sest Ovetškin on avalikult toetust avaldanud Venemaa presidendile Vladimir Putinile .

"Sellele ei tasu isegi tähelepanu pöörata," kommenteeris Fetissovi Soome hokikommentaatori käitumist Sport-Expressile. "Saša peaks rahulikult edasi mängima ja skoorima. Meie poisid, kes on praegu NHL-is, on meie saadikud. Nad esindavad Venemaa Föderatsiooni. Ja nad on väga edukad."