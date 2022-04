Tava murdes postmargile pandud Kontaveit: treener on taas minuga, liigume õiges suunas

Eile toimus erakordne sündmus, mida Eestis pole varem juhtunud – ilmusid Eesti tennise 100. aastapäeva puhuks trükitud postmargid, mida kaunistavad Anett Kontaveiti ja Kaia Kanepi pilt. Et mis seal nii erilist... Aga on. Seni kehtis siinmail tava, mille järgi pääsesid elavatest inimestest margile ainult Eesti presidendid ja olümpiavõitjad, kuid Kontaveit ja Kanepi pole üht ega ka teist. Kusjuures ei Eesti võrkpall ega ka korvpall saanud oma suurele juubelile pühendatud marki, jalgpall sai, aga seal on kujutatud pelgalt alaliidu logo. Küll pole jalgpallil ka kaht nii säravat tähte nagu tennisel.