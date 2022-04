Nõmme Kalju täiendas keskvälja veel ühe ukrainlasega

"Praegu on olukord selline, et meilboks on punane, mängijaid pakutakse nii palju. Aga Jakimiv on väga rahulik mees, täpselt see, keda meil vaja on. Esimeste trennide põhjal väga okei mängija," ütles Kalju spordidirektor Argo Arbeiter Soccernet.ee-le.